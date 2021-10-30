أكد جراهام بوتر المدير الفني لبرايتون، إن فريقه كافح جاهدا من أجل إيقاف خطورة لاعبي ليفربول، مشيرا إلى أن محمد صلاح نجم الريدز يعيش لحظات رائعة.

وتعادل ليفربول ضد برايتون بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي أقيم مساء السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال جراهام بوتر عبر شبكة بي بي سي: "محمد صلاح في لحظة رائعة من اللياقة. كافحنا للضغط عليهم (ليفربول) في بعض الأحيان. لديهم لاعبون يمكن أن يمزقوك في ثانية. كان جهدا جماعيا للاعبي الفريق".

وبات برايتون ثاني فريق يوقف صلاح عن التسجيل بعد عشر مباريات في الدوري بعد بيرنلي الذي لم يهز شباكه في الجولة الثانية من البريميرليج.

ويمتلك صلاح 10 أهداف في صدارة جدول ترتيب الهدافين بفارق ثلاث أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.