رئيس مياه الإسكندرية يتابع استعدادات محطة المنشية للحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة

تفقد أحمد جابر رئيس مياه الشرب بالإسكندرية، محطة مياه المنشية (1) للوقوف على الاستعدادات الفنية والتشغيل القياسي للمحطة، فى إطار متابعة الاستعدادات وإجراءات التشغيل بالمحطة تمهيدًا لحصولها على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM.

وقال جابر إن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

وذكر جابر، أن جميع القطاعات الفنية والتشغيل والصيانة والجودة شاركت فى هذا الإنجاز الذى سعت إليه شركة مياه الشرب بالإسكندرية فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.