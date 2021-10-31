حماية أمنية لمسؤولة صحية في إسرائيل بعد تلقيها تهديدات بالقتل

تولت قوة أمنية حماية رئيسة جهاز الصحة العامة في إسرائيل بعد تلقيها تهديدات بالقتل، ربما من مناهضين للتلقيح ضد كورونا.



وقال المتحدث باسم وزير الأمن العام عومر بارليف اليوم الأحد إن هذه الخطوة جاءت بعد تغريدة من زوج شارون ألروي-بريس، طالب فيها السلطات بالتحرك.



وكان الزوج مائير بريس كتب في تغريدة الخميس الماضي أن زوجته تلقت تهديدا بالقتل، وتلقت تهديدات تليفونية، وجرى نشر أرقام الهواتف على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مناهضي اللقاحات يقفون وراء التهديدات الموجهة لألروي-بريس، وهي واحدة من كبار مسؤولي الصحة ومستشاري الحكومة بشأن كورونا. إلا أن المتحدث رفض تأكيد التقارير.



واتهم رئيس الوزراء نفتالي بينيت الخميس الماضي مناهضي اللقاحات بقيادة حرب تضليل ضدها وضد آخرين، وطالب الجميع بتجاهل الأخبار الكاذبة، والحصول على اللقاحات.