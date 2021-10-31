قمة بايدن وأردوغان تؤكد على أهمية الشراكة بين بلديهما

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لقاء اليوم الأحد في روما، ركزا خلاله على أهمية علاقات التحالف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأن "اللقاء جرى في أجواء إيجابية وتناول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية"، وأن الجانبين أعربا عن إرادتهما المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بشكل أكبر، واتفقا على تشكيل آلية مشتركة بهذا الخصوص.



وأضاف البيان، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية، أن الجانبين بحثا الخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار المنظور المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأنهما أكدا على أهمية علاقة التحالف في إطار الناتو، وأرضية الشراكة الاستراتيجية.



وعلى الجانب الآخر، ذكر البيت الأبيض أن بايدن أعرب خلال اللقاء عن قلقه من امتلاك تركيا لأنظمة إس-400 الروسية للدفاع الجوي.



وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "الرئيس بايدن أكد من جديد شراكتنا الدفاعية وأهمية تركيا كحليف في الناتو، لكنه أشار إلى مخاوف الولايات المتحدة بشأن امتلاك تركيا لمنظومة صواريخ إس -400 الروسية. كما أكد على أهمية وجود مؤسسات ديمقراطية قوية، واحترام حقوق الإنسان، وحكم القانون، من أجل السلام والازدهار"، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.