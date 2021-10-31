تاج الدين: مصر نوعت مصادر اللقاحات والحصول عليها بدعم رئاسي وتمويل حكومي

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوبائية، اليوم الأحد، أن مصر نوعت مصادر اللقاحات والحصول عليها منذ وقت مبكر بدعم سياسي ورئاسي وتمويل حكومي لتطعيم أكبر عدد من المواطنين.

وقال تاج الدين، في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز"، إن مصر حصلت على اللقاحات من مختلف المصادر، موضحا أن آخر مجموعة لقاحات حصلت عليها مصر من "كوفكس " المنظمة العالمية لتوفير اللقاحات لبعض الدول.

وأضاف أن الدولة انفقت حوالي 400 مليون دولار للحصول على كميات كبيرة من اللقاحات، ذاكرا أن الجرعات الأخيرة القادمة ستكون من لقاح فايزر، معربا عن شكره لكل الجهات الداعمة لمصر.

وأكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن إدارة أزمة كورونا على مستوى أفريقيا تعاني حتى الآن من نقص شديد في اللقاحات، موضحا أن دعم الدول الكبرى ومن بينها الولايات المتحدة لمصر ودول أخرى يعتبر إنجازا كبيرا.

وأشار إلى أن مصر بدأت في عقد اتفاقيات مع المؤسسات العالمية لتصنيع اللقاحات في مصر ، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مؤسسة عريقة هي "المصل واللقاح"، تسمى الآن "فاكسيرا" مقرها الرئيسي العجوزة وأضيف اليها مصنع جديد في مدينة 6 أكتوبر تم تأهيله لتصنيع اللقاح.

وأوضح تاج الدين، أن مصر قامت بعقد الاتفاقيات مع الشركات العالمية لتصبح مصر مصدرا من مصادر تصنيع اللقاحات لحاجة مصر أولا ولحاجة أفريقيا ثانيا والمنطقة بأسرها.