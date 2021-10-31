قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي حقق المطلوب في مباراته أمام البنك الأهلي، بعد أن تغلب عليه بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا قبل مباراة القمة أمام الزمالك، لافتًا إلى أن كل مباراة ولها حساباتها الفنية الخاصة بها وفقًا لطبيعة المنافس، وأنه من الوارد أن يتغير الأداء في كل مباراة بسبب الفوارق الفنية بين المنافسين.

وأشار قمصان إلى أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمام البنك الأهلي، لأنه يملك الحلول الفنية المميزة بعد أن واجه كثافة دفاعية كبيرة من جانب البنك الأهلي، لافتًا إلى أن الجهاز الفني حريص على تجهيز الجميع لمواجهة أي سيناريو خلال المباريات.

وأكمل: «مشوار الدوري طويل، ومن غير المنطقي أن يتم الحكم على أداء الفريق بعد مرور جولتين فقط، وبالتأكيد الجهاز الفني يعمل على علاج أي أخطاء، والاستفادة من كل العناصر لتحقيق الفوز، ومن الطبيعي أن يواجه الأهلي صعوبة في التسجيل في حالة وجود تكتل دفاعي كبير».

وأضاف المدرب العام أن الأهلي أغلق صفحة مباراة البنك الأهلي، للتركيز في مباراة الزمالك المرتقبة يوم الجمعة المقبل، لافتًا إلى أنها مباراة مهمة للجهاز الفني واللاعبين والجماهير، وأن الجميع سوف يستعد لها بمنتهى القوة والتركيز، وأن وجود الجماهير في المدرجات يمثل حافزًا كبيرًا للاعبين ويمنحهم دوافع كبيرة لمضاعفة المجهود وتقديم أداء مميز. مؤكدًا أن جمهور الأهلي يمثل المحرك الأساسي والدافع الكبير للتتويج بالبطولات.