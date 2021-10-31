كامل الوزير: شكلنا النقل البري والدولي والداخلي وأوجدنا خطوطا ثابتة

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة طورت وشكلت النقل البري والدولي والداخلي، مشيرا إلى أن النقل الداخلي داخل عواصم المحافظات كان غير مخطط فبدأت الوزارة في جعل الخطوط ثابتة وقانونية، وتم التعامل مع القطاع الخاص المصري في إطار قانوني لكي يأمن الراكب على خط سيره عن طريق غرف التحكم بالوزارة.

واضاف الوزير، خلال تدشين منظومة النقل الجماعي بمحافظة الدقهلية، بحضور المحافظ الدكتور أيمن مختار، أن المشروع يربط المنصورة عاصمة المحافظة المكون من 15 مركزا ومدينة وسبع خطوط داخلية، مؤكدا أنه أصبح الآن مرفق نقل ومواصلات آمن ونظيف وغير ملوث.

وشدد الوزير، على أن الدقهلية لا تقل أهمية عن القاهرة، وسيتم التطوير في جميع المحافظات، وزيادة الأعداد عن طريق المعلومات والشكاوى التى ترد إلى غرف العمليات بالوزارة وعن طريق الشكاوى والمقترحات، ومتابعة الأجهزة الأمنية والمعنية.

من جانبه أعلن المحافظ، البدء الفوري في تشغيل المرحلة الأولى لمنظومة النقل الجماعي داخل مدينة المنصورة وبمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن مشروع النقل الجماعي حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لتوفير خدمة نقل حضارية لأبناء المحافظة داخل مدينة المنصورة التي تعاني من الزحام الشديد؛ نظرا لإقبال المواطنين الكبير عليها من داخل المحافظة وخارجها.

وأضاف أن المرحلة الأولى لمشروع النقل الجماعي تضم 88 أتوبيسا بعدد 32 راكبا للأتوبيس الواحد، مجهزا بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة "تكييف، واي فاي، جي بي إس"، بالإضافة إلى باب للصعود وآخر للنزول.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع 28 أتوبيسا للعمل في نقل المواطنين داخل مدينة المنصورة، مقسمين على 7 خطوط كمرحلة أولى.

كما سيتم توزيع 52 أتوبيسا على باقي مراكز ومدن المحافظة.