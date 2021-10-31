البرهان يُقيل النائب العام في السودان بعد الإفراج على مسئولين في نظام البشير

ذكرت قناة العربية، بأن قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمر بإقالة النائب العام مبارك محمود بعد الإفراج على عدد من مسؤولي نظام الرئيس السابق عمر البشير.



وفي وقت سابق، أكدت أسرة وزير الخارجية السوداني السابق إبراهيم غندور، في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية» على إطلاق سراح «غندور»، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها، مساء الأحد.



وكان وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم غندور ومسؤولون آخرون، قد واجهوا تهما تصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد لمحاولتهم استخدام العنف ضد السلطة الانتقالية.



وقال المصدر إن غندور الذي شغل أيضا منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل عقب عزل عمر البشير، عن حكم البلاد في أبريل للعام الماضي، ومعه 9 آخرون، واجهوا تهما، تصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، لمحاولتهم استخدام العنف ضد السلطة الانتقالية.