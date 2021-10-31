قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والطاقة المتجددة، إن ما يحدث في العالم من ارتفاع لأسعار المواد البترولية له تأثير على مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تستفيد من زيادة الأسعار في ظل تصديرها للغاز الطبيعي.



وأضاف الملا، خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأحد، أن محطات الإسالة في مصر تعمل بكامل طاقتها سواء في إدكو أو دمياط، موضحًا أن الدولة تصدر الكميات المطلوبة من خلال تلك المحطات، إضافة إلى ما يتم تصديره إلى الأردن الشقيق.



وأشار إلى أنه جاري الإعداد لتوصيل الغاز الطبيعي إلى لبنان قريبًا، مؤكدًا أن استثمارات الأجانب في القطاع تتأثر إيجابيًا اليوم، وخاصة أن أكثر الشركات المستفيدة تزيد الاستثمارات لزيادة فرص إنتاج الغاز الطبيعي بصفة خاصة.



ولفت وزير البترول إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي أولوية على الأجندة العالمية وبعده الزيت الخام كجزء من التحول العالمي، متابعًا: «في هذا الإطار كل الشركات الشريكة المنتجة للغاز الطبيعي تزيد خططها لزيادة إنتاجها في الفترة القريبة وبسرعة؛ للاستفادة من تلك الفرصة المتاحة للتصدير في ظل وجود أسعار مرتفعة قد تستمر لفترة ما».





