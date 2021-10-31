حازم إمام: قرار نهائي لن أترشح في انتخابات الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موقفه النهائي من انتخابات القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن تقام انتخابات الأندية، وكافة الهئيات الرياضية، مع نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية لقناة (النهار) ببرنامج أوضة اللبس:" لن أترشح في انتخابات نادي الزمالك، وهذا قرار نهائي".

وأضاف:" قلت في وقت سابق، أنني بعد رحيلي عن مجلس إدارة اتحاد الكرة، قررت الابتعاد تمامًا عن العمل الإداري العام، لأنني لا أحبه".

وواصل:" في الفترة الحالية هناك أمور جيدة تحدث، ولكن هذا لا يعني ترشحي في الانتخابات المقبلة".

وأتم:" قد أترشح في انتخابات الزمالك بالدورة الانتخابية بعد المقبلة".