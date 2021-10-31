الحجرف يبحث مع سفراء دول المجلس بإيطاليا فرص التعاون المشترك

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ، مع سفراء دول مجلس التعاون لدى جمهورية إيطاليا، أوجه العلاقات الثنائية وفرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.



وأكد الأمين العام - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد - أهمية دعم وتعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون وإيطاليا في مختلف المجالات، وأحاط السفراء بنتائج اللقاءات التي عقدها خلال اليومين الماضيين.



وتناول اللقاء الذي عقد في إطار زيارة الأمين العام لجمهورية إيطاليا، مسيرة مجلس التعاون، والجهود المبذولة من أجل تعزيز هذه المسيرة والتشاور بما يحقق رؤى وتطلعات قادة دول المجلس ويلبي طموحات شعوب دول المجلس ويعزز أمنها واستقرارها.