حازم إمام: كفة الأهلي والزمالك متساوية في القمة

يرى حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، من الصعب التكهن بنتيجتها في ظل امتلاك كلا الفريقان نجوم كبار في جميع الخطوط.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة، ضمن الجولة الثالثة من مشوار منافسات الموسم الجديد لبطولة الدوري العام 2021-2022، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، يوم 5 من شهر نوفمبر المقبل، والأقرب لاستضافتها حال إقامتها وعدم تأجيلها، ستاد القاهرة الدولي.

وقال إمام الموهوبين كما تلقبه جماهير الزمالك، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج (أوضة اللبس) :" فرص الأهلي والزمالك متساوية في مباراة القمة، الفريقان يملكان لاعبين على أعلى مستوى بخلاف دكة البدلاء".

وأضاف:" حال لاعبو كل فريق هي من ستحسم نتيجة مباراة القمة".

وتابع:" لا أعتقد أن لقب الدوري سيذهب في موسمه الجديد، لفريق آخر سوى الأهلي أو الزمالك".

وأتم:" بالطبع هناك فرق قوية للغاية، ولكن اللقب محسوم بين الأهلي والزمالك، وقد نرى غير ذلك بعد 4 أو 5 سنوات".