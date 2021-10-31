قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد إضافة مواليد على البطاقات التموينية، موضحًا أن الموازنة لم تشهد إضافة للمواليد؛ بسبب جائحة كورونا وتوجيه معظم الموارد للصحة والتعليم والبنية الأساسية للاتصالات.

وأضاف المصيلحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الموازنة يجب أن تُدار بطريقة معينة للخروج من المواقف الخطرة في كورونا أو الموجة التضخمية العالمية، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من السلع التموينية 64 مليونًا، والمستفيدين من منظومة الخبز 71.5 مليون.

وعن تفاصيل واقعة صرف مواطن التموين باسم ورقم الرئيس عبدالفتاح السيسي القومي، أرجع الأمر إلى وجود أخطاء في قاعدة البيانات ومن يستغل ذلك وضعف النفوس في هذا الوقت، لافتًا إلى اكتشاف الأمر أثناء مراجعة البيانات عام 2019.

وذكر أن الوزارة شطبت الرقم القومي بمجرد اكتشافه، متابعًا: «ندقق مع الرقابة حتى نعلم المكتب الذي أصدر الرقم وتسلسل الإجراءات لمعرفة المتسبب في هذا الخطأ، الأمر ليس لمجرد وجود الرقم القومي للرئيس وإنما التلاعب وعمل بطاقة تموين مزورة».

وأكد وزير التموين أن التحقيق في المسألة يعمل الآن، معقبًا: «الآن هناك قاعدة بيانات منضبطة ولا أرقام قومية خاطئة، نعمل على تنقية القيد العائلي، والتنقية بالقاعدة مستمرة دائمًا».

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه منذ أن بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في ملف تنقية البطاقات، كان من ظواهر التلاعب التي تم رصدها والتعامل معها وجود أرقام قومية صحيحة ولكن ليست من أفراد العائلة.

وقال المصيلحي في بيان إنه فيما يتعلق بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وجود بطاقة تموين باسمه في محافظة المنيا، فإنه تم اكتشاف ذلك وتم إلغاء البطاقة في حينه.