لماذا يحتفل العالم بعيد الهلع في 31 أكتوبر من كل عام؟

تحل ذكرى الاحتفال بعيد الهالوين، أو عيد الهلع اليوم الأحد، حيث يتم الاحتفال به حول العالم في 31 من شهر أكتوبر كل عام، فما هو عيد الهلع ولماذا يتم الاحتفال به في هذا الوقت تحديدا؟.
هناك اعتقاد شائع بأن احتفالات عيد الهلع تعود إلى تقاليد كلتية أو سلتية قديمة، والكلت أو السلت هي مجموعة الشعوب التي تنتمي إلى الفرع الغربي في مجموعة الشعوب الهندو-أوروبية، ومن امتداداتهم اللغوية والأثرية والتراثية الشعب الأيرلندي والاسكتلندي، حسب بعض النظريات التاريخية.
وكانت تلك الاحتفالات مرتبطة بمواسم الحصاد وجني المحاصيل، والعلاقة بين المواسم الزراعية والطقوس المرتبطة بالمجهول والقوى الخارقة شائعة في التاريخ، وتتضمن التنبؤ بما سيحدث في المستقبل في ما يتعلق بالموت والزواج وأمور شبيهة، هذا بحسب ما ذكر في موقع بي بي سي.
وهناك أيضا نظرية أخرى، والتي توضح أن الاحتفال بعيد الهلع له علاقة بعيد كلتي يسمى سامهاين، يرتبط ببداية البرد والظلام حيث يقصر النهار ويطول الليل، فوفقا للمعتقد الكلتي، يقع إله الشمس في أسر الموت والظلام يوم 31 أكتوبر، وفي هذه الليلة تتجول أرواح الأموات في ملكوتها، وتحاول العودة إلى عالم الأحياء.
ففي هذه الليلة كان الكهنة الدارويديون، كهنة أتقياء في بلاد الغال القديمة و بريطانيا و ايرلندا، يقيمون عيدا كبيرا و كانوا يؤمنون أن إله الموت العظيم، و يسمى سامهاين يدعو في هذه الليلة كل الأرواح الشريرة التي ماتت خلال السنة و التي كان عقابها بأن تستأنف الحياة في أجساد حيوانات، وبالطبع كانت هذه الفكرة كافية لإخافة الناس لذا كانوا يوقدون مشعلة ضخمة ويلتزمون بمراقبة شديدة لهذه الأرواح الشريرة، ومن هنا بدأت الفكرة بأن الساحرات و الأرواح تكون هنا وهناك في الهالوين.
أما في المسيحية فيرتبط الموضوع بمعتقدات مختلفة، فتسبق ليلة الهالوين اليوم الذي يعرف في المسيحية بـعيد كل القديسين، فكلمة قديس لها مرادف هو هالوماس، وكانت هناك احتفالات مشابهة في الأيام الثلاثة التي تسبق أعيادا مسيحية أخرى، كعيد الفصح، تتضمن الصلاة لأرواح الذين رحلوا حديثا.
وظهر هذا العيد في شكله الحديث في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر مع هجرة الأيرلنديين إليها ومعهم عاداتهم وتقاليدوهناك مظاهر مختلفة للاحتفال به في أنحاء العالم حاليا ففي النمسا، يتركون بعض الخبز والماء ومصباحا مضاء على الطاولة قبل أن يخلدون إلى النوم في ليلة الهالوين، وهذا يهدف لاستقبال الأرواح الزائرة.ماذا تعني كلمة هالويين؟
هذه الكلمة تحريف لعبارة هالوين إيفنينغ أي الليلة التي تسبق عيد جميع القديسين لدى الطائفة المسيحية الكاثوليكية، وهو عيد يحتفل به في 1 نوفمبر من كل عام، وهكذا أصبح الاحتفال بهالوين في 31 أكتوبر من كل عام، ولأن هذا العيد هو في الأساس وثني، فقد عمدت المسيحية بعد ظهورها لمنع الاحتفال به، ولكن بمرور الزمن وعبر التاريخ اختلطت الأعياد بين دينية ووثنية لدى الناس.من يحتفل بعيد الهلع؟
تحتفل العديد من البلدان حول العالم بعيد الهلع، وتختلف مظاهر الاحتفال من بلد لآخر، ففي الصين، يضعون الطعام والماء أمام صور الأعزاء الراحلين، أما في جمهورية التشيك فيضعون الكراسي حول النار، واحد لكل فرد من أفراد العائلة الأحياء، وواحد لكل ميت.
ولعل أكثر الاحتفالات بهجة، هو الاحتفال الذي يقام في المكسيك ودول أمريكا اللاتينية، حيث يعد الهالوين عيد مرح وفرح ومناسبة لتذكر الأصدقاء والأحبة الذين رحلوا، فمن مظاهر الاحتفال في العيد أن تقوم العائلات ببناء مذبح في منزلها وتزيينه بالحلويات والزهور وصور من رحلوا، بالإضافة إلى مأكولاتهم ومشروباتهم المفضلة.
هذا بالإضافة إلى تنظيف المقابر ووضع الزهور على القبور، وفي بعض الأحيان يضعون شخصا حيا في تابوت ويجولون به الحي أو القرية، بينما يلقي الباعة الفواكه والزهور في التابوت.هم وقصصهم.حلوى أم خدعة؟
يعتبر التقليد الأكبر والذي يكون في جميع الاحتفالات حول العالم، هو تقليد يعرف باسم حيلة أم حلوى، حيث يقوم الأطفال في يوم عيد الهلع بالتجول من منزل لآخر مرتدين أزياء الهالوين، ويطلبون الحلوى من أصحاب المنازل، وذلك بإلقاء السؤال حيلة أم حلوى؟ على من يفتح الباب، وهذه العبارة تعني أنه إذا لم يعط صاحب البيت أي حلوى للطفل فإنه سيقوم بإلقاء خدعة أو سحر على صاحب المنزل أو على ممتلكاته.
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