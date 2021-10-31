عمرو أديب يبشر نشوى مصطفى على الهواء: تم الوصول للمتحرشين بابنتك وسيارتهم

روت الفنانة نشوى مصطفى، تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش في الطريق، قائلة إن ابنتها كانت في السيارة برفقة زوجها واثنين من صديقاتها ثم فوجئوا بشاحنة بها 3 شباب بدأوا الاقتراب منهم بصورة مفزعة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن ابنتها حاولت أن تطلب من سائقي الشاحنة القيادة بهدوء أو الابتعاد عن سيارتهم، لافتة إلى أن أحدهم قال لفظًا غير مهذب ورسم إشارة غير مهذبة بيده.

وذكرت أن زوج ابنتها كان يرغب في ركن السيارة والنزول للتعامل معهم؛ لكنها نصحتهم بمحاولة الهروب من الشاحنة قدر الإمكان وتصوير اللوحة المعدنية الخاصة بها، متابعة: «شافوا بنتي بتصور عملوا إشارات بذيئة وغير مهذبة».

ولفتت إلى أنهم اقتربوا من السيارة وسبوا زوج ابنتها بألفاظ غير لائقة، مضيفة: «كنت خائفة ومرعوبة يحدث لابنتي أي سوء أو تقلب السيارة بهم، كل خوفي على ابنتي ألا يحدث لها شيئا، وقلت لهم اهربوا منهم بأي شكل».

وأكدت أن ابنتها بخير الآن، ليبشرها الإعلامي عمرو أديب على الهواء: «الحمد لله تم الوصول إلى السيارة والموجودين فيها وهو درس لمن تسول نفسه في استخدام سيارته كسلاح».

من جانبها توجهت الفنانة بالشكر إلى «أديب»، ورسالة إلى الشباب الموجودين بالشاحنة: «كانوا يصفوننا بالشهامة والرجولة إزاي تبقوا كده؟ لازم نرجع لأخلاقنا المحترمة وخاصة أن بلدنا تتطور».

وأعلنت الفنانة نشوى مصطفى، عن تعرض ابنتها للتحرش أثناء قيادتها السيارة بمنطقة الهرم.

وكتبت نشوى، عبر حسابها بموقع «فيسبوك»: «النهاردة بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي (ونشرت صورة السيارة)، وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهي سايقة على كوبري ناحية الهرم المنصورية».