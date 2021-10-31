كهربا يبرئ نفسه من تهمة تسريب أخبار الأهلي

نفى محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، اتهامه بسريب أخبار الفريق الأحمر للصحفيين.

وأكد كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، أنه لن يتحدث مع أي صحفي أو لديه أقارب في الصحافة من الأساس.

وشدد كهربا على أنه إذا أراد الحديث أو اصدار أي تصريح سيكون من خلاله فقط.

وحقق النادي الأهلي، فوزا ثمينا على نظيره البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

القصة كاملة:

موسيماني انفعل في المؤتمر الصحفي، ردا على سؤال أحد الصخفيين بمنح كهربا وعد بالمشاركة في المباريات.

وقال موسيماني: «أنا بالفعل قلت هذا لـ كهربا ولكن أنا متفاجئ أنك كصحفي علمت ذلك، وهذا من المفترض أنه أمر داخلي، أنت قمت بعملك الصحفي جيدًا، وأنا مشكلتي الآن مع اللاعب الذي يتحدث مع صحفيين ويخرج أسرار الفريق».