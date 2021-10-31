لميس الحديدي تشيد بقرار إلغاء حالة الطوارئ: قوبل بترحاب شديد على المستوى الدولي

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ، قائلة: «هذا القرار قوبل بترحاب شديد على المستوى الدولي والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان».

وتابعت خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»: «البورصة تفاعلت الخميس بشكل رائع مع قرار الرئيس يوم الخميس وبدى ذلك في تعاملاتها»، مشيرة إلى أن تأثير هذا القرار الإيجابي ليس فقط على مستوى القوانين لكن أيضاً على مستوى الناس والمواطنين.

وتابعت: «على مستوى شعور الناس مهم جداً حيث يصل إليهم شعور أن هذا البلد أمن ومستقر، والرئيس قال إن الشعب هو صانع القرار الحقيقي».

وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه على فيسبوك: «يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف الرئيس أن «هذا القرار كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».

وتابع بالقول: «إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة».