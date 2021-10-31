قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد إضافة للمواليد على البطاقات التموينية، موضحًا أن هناك 64 مليون مستفيد من السلع التموينية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت أن الموازنة هي التي تحدد موقف إضافة المواليد على البطاقات التموينية.

وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل بطاقة تموين باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي موضحا أن الأخطاء في قاعدة البيانات تسببت في تكرار البطاقات التموينية في محافظات أخرى، وأثناء التنقية للبطاقات في عام 2019 ظهرت أسماء كثيرة مكررة.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي أنه تم إلغاء تلك البطاقة المنسوبة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك تحقيق يجري في تلك الواقعة، مؤكدا أن قاعدة البيانات الحالية منضبطة لا يوجد بها أخطاء.

وأشار وزير التموين إلى أنه يتم حاليا إجراء عملية تنقية للأسماء داخل منظومة التموين للأسماء غير المستحقة للحصول على الدعم.