متولي لاتحاد المصارعة : اهتموا برجلي زي الانتخابات

وجه محمد مصطفى متولي، بطل مصر الأوليمبي في لعبة المصارعة الرومانية، رسالة مناشدة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، في ظل صراعات سباق الانتخابات.

وحقق متولي المركز الخامس في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، الذي خاض منافساتها وهو مصابًا، بعدما أعلن معاناته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وحاجته للعلاج في أطار وضع خطة مشوار الاستعداد لأولمبياد باريس 2024.

وكتب بطل مصر الأوليمبي رسالة موجها لاتحاد المصارعة، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: ( بعد اذن أعضاء اتحاد المصارعة، ياريت تهتموا بموضوع التأهيل بتاع رجلي زي ما مهتمين بالانتخابات كدة".