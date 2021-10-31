قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك ظروفا أثرت على العالم كله منها التغيرات المناخية وأزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك موجة تضخمية كبيرة تواجه العالم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذه العوامل أثرت على أسعار السلع، موضحًا أنه مع بداية العام الحالي، وتحديدًا في شهر فبراير كان الطلب على السلع أكثر من المعروض، مما أثر على الأسعار وكان في طليعة ما تأثر هو البترول.

وأشار إلى أن ارتفاع البترول يتبعه زيادة سعر السكر، مضيفًا أن النمط الاستهلاكي تغير في الصين ما أدى إلى ارتفاع احتياجاتها ولجأت إلى استيراد اللحوم من البرازيل.

وشدد على أن مصر بها احتياطات معتبرة من السلع، مشددًا على أنه لا بد على المواطنين إدراك الحقائق التي تحدث في العالم ومصر جزء منه.