حقوق الإنسان اليمنية تطالب المجتمع الدولي بإيقاف جرائم الحوثيين ضد المدنيين

طالبت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية، بتحمل مسؤوليتهم في إيقاف جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تستهدف الأطفال والمدنيين والتي كان اخرها الجريمة البشعة التي استهدفت حيا سكنيا في محافظة تعز.

واستنكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة اليمن الفضائية، الجريمة البشعة التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين، أمس السبت بمنطقة الكمب مديرية صالة محافظة تعز وأسفرت عن سقوط 6 مدنيين، منهم 3 أطفال شهداء من أسرة واحدة، وإصابة 3 آخرين، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.

وفي سياق متصل، كشف مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة صنعاء فهمي الزبيري عن 83 حالة توفت تحت التعذيب في سجون مليشيات الحوثي في أمانة العاصمة صنعاء خلال السبع سنوات الأخيرة.

وحذر مدير حقوق الإنسان، مليشيات الحوثي من استمرار قتل المختطفين في السجون بسبب التعذيب الوحشي وغير الإنساني والإهمال الطبي المتعمد، مطالبا الصليب الأحمر والمنظمات الدولية سرعة التحقيق في هذه الجرائم الجسيمة التي تتنافى مع القوانين والمعاهدات الدولية والتي تنص على تجريم التعذيب والمعاملة القاسية والقتل خارج نطاق القانون كي لايفلت المتورطون في الجرائم من العقاب.