رئيس شعبة المخابز: جاهزون لمواجهة ارتفاع أسعار العيش الفينو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز، أن الشعبة جاهزة لتنفيذ مبادرة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لتخفيض سعر رغيف العيش الفينو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن الشعبة ستتحرك لمواجهة أصحاب المخابز بعد رفع سعر رغيف العيش الفينو إلى جنيه مستغلين ارتفاع أسعار الدقيق والزيت وتضارب الأسواق حاليا.

وقدم عبدالله غراب، وعدًا إلى الإعلامي خيري رمضان بسرعة التحرك غدًا لتنفيذ مبادرة محافظ الشرقية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار تناسب جميع الأسر على مستوى الجمهورية وليس على مستوى محافظة الشرقية فقط.

وكان محافظ الشرقية قد دعا شعبة المخابز لطرح مبادرة لتوفير رغيف العيش في الأفران بسعر 60 قرشا، مؤكدًا أن المخابز تكسب في الرغيف 25 قرشا، وعليهم تخفيض المكسب أيام المدارس.