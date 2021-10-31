التنمية المحلية: مؤتمر يوم المدن العالمي يهدف إلى تحمل التغيرات المناخية

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن أغلب جلسات مؤتمر يوم المدن العالمي ركزت على ظاهرة المتغيرات المناخية في كافة دول العالم، بجانب كيفية أقلمة المدن والقرى على تحمل المتغيرات المناخية، بجانب كيفية استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمراريتها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، بحضور ميمونة شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على هامش استضافة الأقصر احتفالية يوم المدن العالمي، والتي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات الوطنية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الأفكار المبتكرة وأفضل الممارسات والحلول لبناء مناخ حضري ومرن.

وأضاف شعراوي أن دول العالم كافة متأثرة بظاهرة المتغيرات المناخية، موضحا أنه من المتوقع اختفاء بعض المدن الساحلية نظرا لظاهرة الجليد، وارتفاع منسوب مياه البحار.

ومن جانبها، قالت ميمونة محمد شريف، وكيل الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة، إن الأقصر أول مدينة يتم عقد فيها مؤتمر يوم المدن العالمي، وتم مناقشة بعض القضايا مع عدد من المسئولين المصريين، وتعرفنا على المشروعات التي تم ويتم إنجازها على أرض مصر.

وأضافت أن ما يتم من مشروعات على أرض مصر تعد رائعة، علاوة دعوتنا لتناول العشاء بمعبد الكرنك، بحضور عدد من الشخصيات والخبراء الأثريين، موضحة أنه كانت هناك اتصالات مع بعض الدول لمشاهدة المؤتمر والمشاركة فيه من خلال خاصية الفيديو كونفيرانس، موضحة أن زيادة الحرارة تتسبب في ازدياد مظاهرة المتغيرات المناخية، لذا يجب التدخل من اليوم لوضع حلول جذرية لهذه الظاهرة.

ولفتت إلى أن هناك تهديد لبعض المدن الساحلية من ارتفاع امواج البحر، لذا يعد هذا الموضوع هام للغاية ويجب وضع حلول فورية، وأنه يجب التركيز على شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لمواجهة ظاهرة المتغيرات المناخية.

وردا على سؤال أحد الصحفيين لوزير التنمية المحلية، هل إلغاء قانون الطوارئ في مصر يساعد في التنمية الحضرية والمدنية، أوضح

أن إلغاء قانون الطوارئ يؤكد أن مصر خالية من الإرهاب، حتى نساعد في جذب الاستثمار والتنمية في مصر، علاوة على المساهمة في جذب السياحة لمصر.