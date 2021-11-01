المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع يبدأ زيارة للبنان غدا

يبدأ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شاتر، زيارة إلى لبنان غدًا الاثنين ولمدة 12 يومًا.

ذكر مكتب الأمم المتحدة بلبنان، أن شاتر سيقود بعثة لتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان حتى 12 نوفمبر للنظر في جهود الحكومة اللبنانية للتخفيف من حدة الفقر بالبلاد.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت مؤخرًا أن غالبية اللبنانيين يعيشون في فقر، وقدرت المنظمة الأممية في مارس الماضي أن 78% من اللبنانيين (أي 3 ملايين أشخاص) يعيشون تحت خط الفقر، بينما بات 36% منه يعيشون في فقر "مدقع"، أي 1.38 مليون لبناني، مشيرة إلى أن المزيد من الأسر اللبنانية غير قادرة على تحمل النفقات الأساسية مثل الغذاء والصحة والكهرباء والمياه والإنترنت والوقود والتعليم.