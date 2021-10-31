بريطانيا تتبرع بعشرات الملايين من اللقاحات للدول النامية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده في طريقها للتبرع بعشرات الملايين من لقاحات كوفيد -19 للدول النامية، فيما حث قادة العالم الآخرين على أن يحذوا حذو بلاده.

وأضاف جونسون خلال قمة مجموعة العشرين في روما، أن بريطانيا سترسل 10 ملايين جرعة أخرى من لقاح أسترازينيكا خلال الأسبوع المقبل في إطار برنامج كوفاكس، ليرتفع إجمالي اللقاحات التي أرسلتها بريطانيا خلال العام الجاري إلى 6ر30 مليون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

كما ستقدم بريطانيا 20 مليون جرعة أخرى العام المقبل بالإضافة إلى 20 مليون جرعة طلبتها من لقاح يانسن الذي لا تستخدمه بريطانيا في برنامجها المحلي للتطعيم.

وقال المسؤولون إن ذلك سيجعل البلاد تحقق 70 % من هدفها المتمثل في تقديم 100 مليون جرعة فائضة بحلول منتصف عام 2022.

ويأتي ذلك في إطار التزام القادة في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في كورنوال في حزيران/ يونيو، بتطعيم سكان العالم.