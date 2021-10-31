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سكاي نيوز عربية: إطلاق سراح وزير الخارجية السوداني السابق إبراهيم غندور

ابراهيم غندور
ابراهيم غندور
هديل هلال
نشر في: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 9:18 م | آخر تحديث: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 9:18 م
أكدت أسرة وزير الخارجية السوداني السابق إبراهيم غندور، في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية» على إطلاق سراح «غندور»، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وكان وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم غندور ومسؤولون آخرون، قد واجهوا تهما تصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد لمحاولتهم استخدام العنف ضد السلطة الانتقالية.

وقال المصدر إن غندور الذي شغل أيضا منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل عقب عزل عمر البشير، عن حكم البلاد في أبريل للعام الماضي، ومعه 9 آخرون، واجهوا تهما، تصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، لمحاولتهم استخدام العنف ضد السلطة الانتقالية.

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