مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تأمين المنشآت العامة والحيوية

عبدالعليم داود ومها عبدالناصر يرفضان التعديلات.. ويحذران من التوسع فى محاكمة المدنيين عسكريًا

ممثل الكتلة البرلمانية لـ«التجمع» يعلن موافقته على القانون: الجرائم التى تعرض لها الوطن غيرت قناعاتى

ملك: المضارون من القانون هم البلطجية.. وأبو العلا: ما سمعناش عن شاب اتحاكم عسكريًا من خناقة فى بنزينة وطنية

مساعد وزير الدفاع: البلد كانت ستحترق بعد 2011.. وأنتم تعرفون ما تنفقه الدولة على المنشآت



وافق مجلس النواب، أمس، نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، وقوفا بأغلبية الثلثين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

ووافق المجلس على تعديلات لجنة الدفاع والأمن القومى، وهى تستهدف أن تستمر القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بالتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بمدة عامين والمعمول بها فى القانون الحالى.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية نصان.

وتنص المادة الأولى بعد الاستبدال على: «مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بالتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها».

وتنص المادة الثانية على أن «تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى»، وينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

وتضمنت التعديلات إلغاء المادة الثالثة من القانون والتى كانت تنص على: «يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه»، وبمقتضى التعديل المقدم من الحكومة ووافقت عليه لجنة الدفاع بالبرلمان، يسرى العمل بالقانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة. وأوضح تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى للجنة أن مشروع القانون يستهدف إحالة جميع القضايا التى ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية المنشآت إلى القضاء العسكرى بدلا من القضاء العادى بما فى ذلك قضايا العنف ضد الشرطة والجيش.

وقال النائب مجدى ملك، إن المضارين من مشروع القانون هم البلطجية الخارجون عن القانون، الذين يعتدون على مؤسسات الشعب المصرى، حسب تعبيره، مضيفا أن «الدولة تسير بخطى ثابتة فى تطبيق مواثيق حقوق الإنسان».

ودافع النائب هانى أباظة عن مشروع القانون، قائلا إن القوات المسلحة هى الدرع الحصين الأمين على الدولة عسكريين ومدنيين، ووافق عاطف مغاورى ممثل الكتلة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، وأكد تغير موقفه عن سنوات سابقة، مضيفا: «كنت أرتدى وشاح لا لمحاكمة المدنيين عسكريا، إلا أن عددا من الأحداث والجرائم التى تعرض لها الوطن غيرت لديه بعض القناعات».

ورفض النواب التعديلات المقدمة من النائبة سميرة الجزار التى رفضت مشروع القانون، وطالبت بتعديل المواد المطروحة، واقتراحها بتطبيقه لمدة عامين فقط.

ورفض النائب محمد عبدالعليم داود، مشروع القانون، وقال: «لكن لا يعقل ونحن نقول للشعب والعالم إننا نلغى قانون الطوارئ، نقرر الزيادة فى إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، مع احترامنا للقوات المسلحة».

وأعربت النائبة مها عبدالناصر، عن تخوفها من التوسع فى محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وحذرت من أنه يمكن أن يؤدى لحدوث بلبلة فى المجتمع، وتساءلت عن مفهوم المنشآت الحيوية، وقالت: «لو خبطت عمود نور أتحول للقضاء العسكرى؟»، مضيفة: «لست ضد محاكمة أى شخص يعتدى على منشأة أو يدمر طريقا لو عملت حادث على طريق تديره القوات المسلحة أتحول للمحاكمة العسكرية»، مشيرة إلى بعض المشادات التى حدثت بين مدنيين وعاملين فى محطات البنزين التابعة للقوات المسلحة، والتى أسفرت عن إحالة مدنيين للقضاء العسكرى، واستطردت: «لو ما فيش تأكيد أن هذا القانون خاص بالمنشآت العسكرية مضطرة أرفض القانون».

وأكد النائب أيمن أبو العلا، ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع القانون، وقال «ما سمعناش عن شاب اتحول لمحاكمة عسكرية من خناقة فى بنزينة وطنية أو خبط عامود، ومن لديه دليل على ذلك يتوجه للجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب».

وأوضح رئيس مجلس النواب أن اختصاص القضاء العسكرى مستمد من المادة 204 من الدستور المعدلة، التى تنص على أنه « لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم».

وأشار اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون التشريعية والدستورية، إلى دور القوات المسلحة فى الدفاع عن المنشآت العامة والخاصة بعد 2011 ولجوء المواطنين للقوات المسلحة خلال هذه السنوات للدفاع عن المنشآت والممتلكات، وقال: «أيامها البلد كانت تحترق وكل الناس تطالب إن القوات المسلحة تحمى جميع المنشآت، المتحف فى التحرير كان يحترق».

وأضاف: «المنشآت الحيوية ليست كوبرى أو عامودا على طريق المنشأة الحيوية المجلس، الإذاعة والتليفزيون، محطات الكهرباء، المنشآت الحيوية ليست كل شىء، بل المنشآت التى تحميها القوات المسلحة لدعم الشرطة، أنتم تعرفون ما تنفقه الدولة على المنشآت»، وتابع: «أيام الإخوان كانوا يرموا زيت ويولعوا فى المنشآت، الظروف تستلزم أن القوات المسلحة تستمر فى دعم الشرطة».