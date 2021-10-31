محافظ الشرقية: مخابزنا تنتج 20 ألف رغيف فينو يوميا بسعر 40 قرشا

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن سعر رغيف الفينو يؤثر على الأسر الفقيرة لذلك تحركوا لحل أزمة رفع المخابز سعر رغيف الفينو، قائلا: «شغلنا مخابز المحافظة ووجدنا تكلفة الرغيف الفينو 40 قرشا، فطرحناه للبيع بسعر التكلفة ومستمرون في الأمر».

وأضاف الدكتور ممدوح غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن المخابز تنتج 20 ألف رغيف يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أن الدولة بكافة أجهزتها موجودة وبقوة وتستطيع اتخاذ إجراءات الحفاظ على المواطن وعدم استغلاله.

ودعا محافظ الشرقية شعبة المخابز لطرح مبادرة لتوفير رغيف العيش في الأفران بسعر 60 قرشا، مؤكدًا أن المخابز تكسب في الرغيف 25 قرشا، وعليهم تخفيض المكسب أيام المدارس.

وتابع أن رغيف العيش الفينو غير مسعر وغير مدعم ويخضع للسوق الحر، فضلا عن أن تحريك أسعار الزيت والسكر يؤثر على أسعار العيش الفينو.