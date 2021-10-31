كارتيرون: يبدو أن بطولة الدوري خصصت لفريق بعينه

أكد كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أن الدوري في الموسم الجاري صعبًا للغاية، مُشيرًا إلى أن الفرق الصاعدة من الدرجة الثانية مثل فيوتشر وفاركو دعمت صفوفها بالعديد من اللاعبين الجيدين، وبالتالي جميع المواجهات ستكون صعبة.

وقال في تصريحات عبر إذاعة شعبي اف ام: "نسعى للحفاظ على اللقب. ومباراة القمة المقبلة مهمة بالطبع لكن التركيز حاليًا ينصب على مباراة طلائع الجيش التي تقام اليوم وبعدها سيتم التفكير والتحضير لمباراة الأهلي".

وأبدى كارتيرون اندهاشه من عدم وجود سبب لخوض بعض الفرق مبارياتها داخل وخارج الأرض، وتساءل "لماذا لم يلعب الأهلي في الإسماعيلية، يبدو أن بطولة الدوري قد صممت خصيصًا لمساندة فريق معين، فالزمالك يخوض مباراته أمام الاسماعيلي بالاسماعيلية ولا يقوم الأهلي بالأمر نفسه. هذا ليس عدلًا".

وأضاف: "من الرائع تكرار نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والزمالك وأتمنى أن يحدث ذلك.. جميع المحللين يتوقعون خروج الزمالك من سباق المربع الذهبي بالدوري بالدوري الممتاز بسبب أزمة القيد وهذا الشيء يسعدني للغاية لأنني يعشق التحديات".

وأكمل: "عودة الجماهير شيء جيد للغاية فهم يخلقون أجواء رائعة في الملعب، ويحمسون اللاعبين لكن السماح لألف مشجع فقط لكل فريق ليس بالعدد الكافي وأنا أعلم أن الجمهور المصري يحب حضور المباريات ومساندة فريقهم، ويتمنى أن أرى 30 ألف مشجع بالمدرجات في كل مباراة".

وأتم:" شيكابالا أسطورة نادي الزمالك وهو لاعب مهم للغاية، وهو قائد الفريق حتى في حالة عدم مشاركته في المباريات ووجوده مهم، والجميع رأى دوره الكبير في فوز القلعة البيضاء بلقب الدوري الموسم الماضي لا سيما في نهاية مباريات الموسم".