اكتشاف 10 أفغان مختبئين في صندوق شاحنة في شرق ألمانيا

اكتشفت الشرطة في ولاية سكسونيا-آنهالت الألمانية عشرة أفغان كانوا مختبئين في صندوق شاحنة.



وأضافت الشرطة في مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا أن سائق الشاحنة القادم من رومانيا اتصل برقم الطوارئ بعدما سمع أصوات طرق أثناء فترة الراحة، وأشارت إلى أنه تم ضبط عشرة أفغان تتراوح أعمارهم بين 14 و20 عاما في صندوق التحميل.



وتابعت الشرطة أن الأفغان قالوا إنهم تمكنوا من ركوب الشاحنة عن طريق مهرب في رومانيا وذكروا أنهم وصلوا إلى ألمانيا عبر المجر وسلوفاكيا والتشيك.



وأوضحت الشرطة أنه لم يثبت بحق السائق (43 عاما) أنه كان على علم بالتهريب.



وحسب بيانات الشرطة، فإن هذه هي الحالة الخامسة والعشرين من نوعها التي تقع في ولاية سكسونيا آنهالت في هذا العام.