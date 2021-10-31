«الإطار التنسيقي» الشيعي في العراق يطالب بالنظر بموضوعية في جميع الطعون الانتخابية

طالب الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في العراق، مساء اليوم السبت، الهيئة القضائية بالنظر بموضوعية في جميع الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أوائل هذا الشهر.

وجاء في بيان للإطار التنسيقي، "حرصاً منا على حفظ أصوات المواطنين وعدم التفريط بها واستمرارا لموقفنا في متابعة الإجراءات القانونية في النظر بالطعون واجراء العد والفرز اليدوي على أساسها، لاحظنا أن الإجراءات التي وضعتها المفوضية للعد والفرز اليدوي أفرغ العملية من مضمونها من خلال اعتماد المعايير الإلكترونية وليس المعايير البصرية في العد اليدوي خلافا لقانون الانتخابات الذي أكد اعتماد نتيجة العد اليدوي عند الطعن وليس المعايير الإلكترونية".

وأضاف البيان الذي أورده الموقع الإخباري لقناة السومرية نيوز، أنه "مع إعلان المفوضية وجود أكثر من 700 ألف ورقة اقتراع غير مقروءة، فقد أعلنت المفوضية نتيجة المطابقة 100% مع وجود آلاف الأوراق التي لم تقرأ بواسطة الجهاز !! وهو استمرار متعمد لتغييب إرادة الناخبين".

وأكد البيان "رفض هذه الإجراءات ونتائجها"، مطالباً الهيئة القضائية بـ"النظر بموضوعية في جميع الطعون المقدمة وإيقاف هذا الهدر المتعمد لمئات الآلاف من أصوات الناخبين وإجراء العد والفرز اليدوي الشامل وفق المعايير الموضوعية".