قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار السلع ظلت مرتفعة خلال البضعة أسابيع الماضية، بل زاد أسعار بعض السلع.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير احتياطي استراتيجي من السلع يتراوح بين 3 و6 أشهر.

واستطرد أن قيمة دعم السكر والزيت بلغ 36 مليار جنيه، بينما بلغ دعم الدولة للقمح 51 مليار جنيه، معلقا أنه من المستحيل أن تتحمل الدولة كل تلك المبالغ حتى لا تعود إلى نقطة الصفر التي كانت عليها قبل الإصلاح الاقتصادي.

ولفت الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه تم التعاقد مع السودان لاستيراد 200 رأس ماشية في اليوم، موضحا أن مصر بها اكتفاء ذاتي من الدواجن.