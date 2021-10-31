كشف ملابسات مقطع مصور يظهر طالبتين تهددان زميلتهما بمطواة في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو لطالبتين تحمل إحداهن سلاحا أبيض "مطواه" وتقومان بالتحدث وتهديد طالبة أخرى.

وبالفحص أمكن تحديد الطالبتين المشار إليهما، وتبين قيامهما بتهديد طالبة أخرى "زميلتهن"، حيث قامتا بتصوير مقطع الفيديو داخل أحد فصول إحدى المدارس الثانوية ببورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

وقامت الإدارة التعليمية المختصة بفصل الطالبتين لمدة شهر وإحالتهما للتعليم المنزلي والتحفظ على السلاح الأبيض وإيقاف مديرة المدرسة عن العمل، وإحالة الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق.