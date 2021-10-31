 وفد من طلبة مدينة ميونيخ الألمانية يزور مستشفى أورام الأطفال بالأقصر - بوابة الشروق
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وفد من طلبة مدينة ميونيخ الألمانية يزور مستشفى أورام الأطفال بالأقصر

وفد من طلبة مدينة ميونيخ الألمانية
وفد من طلبة مدينة ميونيخ الألمانية
محمد راشد
نشر في: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 6:03 ص | آخر تحديث: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 6:03 ص

اختتم 50 طالب وطالبة من مدارس مدينة ميونيخ الألمانية زيارتهم إلى الأقصر بزيارة مستشفى أورام الأطفال بمدينة طيبة.

وتأتي زيارة المجموعة الألمانية في إطار فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني الذي ينظم للعام السابع.

وتفقد الوفد الألماني أقسام المستشفي المختلفة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأبدوا إعجابهم بالإنشاءات والمستوى الطبي المتقدم الذي يضاهي كبرى المستشفيات الألمانية.

كما شارك الطلاب الألمان أطفال المستشفي اللعب وسط أجواء من البهجة والسعادة.

والتقط الوفد الألماني الصور التذكارية مع الأطفال وفى أرجاء المستشفي لنشرها على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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