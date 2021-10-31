قائد عسكري إسرائيلي يؤكد لصحيفة بحرينية أهمية خلق حوار على المستوى الاستراتيجي والعسكري

أكد رئيس الإدارة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي اللواء تال كالمان على أهمية خلق حوار مشترك على المستوى الاستراتيجي والعسكري بين مملكة البحرين وإسرائيل، وشدد على أهمية التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية لوجود قضايا دفاعية مشتركة.

وقام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي بنشر المقابلة على حسابه على موقع تويتر، وعلق بالقول إنها "أول مقابلة صحفية يجريها قائد كبير في هيئة الأركان مع صحيفة بحرينية".

وقال كالمان في المقابلة إن "اتفاقيات أبراهام تشكل فرصة لإقامة شرق أوسط جديد، حيث تفتح المجال لإنشاء محور معتدل يضم إسرائيل والبحرين والإمارات والأردن ومصر، ودول أخرى قد تنضم اليه مستقبلا، أمام محور متطرف تقوده اليوم إيران في المنطقة، وله وكلاء في كل من لبنان وسورية واليمن والعراق".

وأضاف كالمان، الذي يتولى رئاسة الشعبة الثالثة المسؤولة عن الملف الإيراني، أن "وجود هذا التحالف من شأنه أن يحد من سلوك إيران العدواني، إذ تعتبر القدرات العسكرية لإسرائيل والدول المعتدلة عامل توازن في المنطقة".

واعتبر كالمان أن وصول إيران إلى القدرات النووية سينتج عنه سباق نووي في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أن بلاده تؤمن بالحل الدبلوماسي للملف النووي الإيراني، دون التخلي عن استعدادها لأي سيناريو مع إيران ووكلائها في حال فشلت الجهود الدبلوماسية الدولية.