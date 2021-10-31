جوتيريش: أغادر قمة مجموعة العشرين دون أن تتحقق آمالي

قال أمين عام منظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه سيغادر روما، حيث انعقدت قمة مجموعة العشرين، دون أن تتحقق آماله.

وأضاف جوتيريش، في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد: "بينما أرحب بإعادة التزام مجموعة العشرين بالحلول العالمية، أترك روما وآمالي لم تتحقق، لكنها على الأقل لم تدفن، فالآن أتوجه إلى قمة المناخ (كوب 26) في جلاسكو للإبقاء على هدف الحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية".

جدير بالذكر أنه وفقا للبيان الختامي لقمة مجموعة العشرين، اتفقت دول مجموعة العشرين على التوقف عن دعم مشاريع المحطات الجديدة للطاقة التي تعمل بالفحم هذا العام، ودعت إلى تحرك "هادف وفعال" للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.