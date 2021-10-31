خبير معلومات عن تغيير اسم فيسبوك إلى ميتا: حملة دعائية فقط

قال مصطفى أبو جمرة خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تغيير اسم شركة فيسبوك إلى ميتا حملة دعائية ليس أكثر، لأن الشركة تعاني من مشكلات كبيرة عالميًا، لافتًا إلى أن مارك زوكربرج مالك الشركة غيّر اسمها وليس اسم المنتجات، كما وعد بمستقبل جديد.

وتطرق كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، إلى ما يثار حول تطبيق تقنيات الواقع الافتراضي، قائلًا: «لسه بدري عليه، لأنه هيعتمد على تقنيات الـ5G.. وبالتالي مارك يبيع المستقبل ليس أكثر».

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مارك يعد بالواقع الافتراضي بدعوى زيادة التفاعل بين البشر، لكن الحقيقة أنه يعزلهم عمن حولهم، لأن الواقع الافتراضي لا علاقة له بالواقع الحقيقي ، متابعًا: «في الواقع الافتراضي سيرتدي الإنسان النظارة حتى يرى، وسماعة حتى يسمع، كما يتم العمل على تقنيتي الشم والإحساس، وسيتضمن الواقع الافتراضي 5 حواس».

وأشار إلى أن ميتافيرس ستكون موجة ثانية تؤثر على مختلف المجتمعات، وبالتالي يجب التعامل معها بحرص أكبر، وبخاصة بعدما تعامل العالم مع الموجة الأولى من منصات التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا وتابع آثارها عن كثب.

وأعلنت شركة فيسبوك، الخميس الماضي، أنها ستغير اسمها إلى «ميتا»، في وقت تواجه فيه الشركة انتقادات كثيرة على مجموعة من الأصعدة.

وقالت الشركة إن تغيير الاسم «سيجمع تطبيقاتها وتكنولوجياتها المختلفة تحت علامة تجارية جديدة واحدة».

وجاء الإعلان خلال حديث مارك زوكربيرج، رئيس فيسبوك التنفيذي، في مؤتمر «كونيكت» السنوي الذي تقيمه الشركة في 28 أكتوبر.