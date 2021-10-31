البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن اليمني

أدان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية بوابة مطار عدن الدولي جنوبي اليمن بسيارة مفخخة؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، معربا عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وأكد البرلمان العربي- في بيان صحفى اليوم الأحد - أن استهداف مطار عدن هو حلقة من سلسلة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين والأبرياء فضلا عن حركة المسافرين، مما يشكل خطرا كبيرا وتهديدا صارخا لحركة الطيران باليمن، داعيا المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لمجابهة هذه الاعتداءات الخطيرة وتأثيرها على السلم والاستقرار الدوليين.

وشدد البرلمان العربي على وقوفه بجانب اليمن الشقيق ودعمه ضد أي محاولات تستهدف أمنه واستقراره، مؤكدا أن هذه المحاولات لن تثني الحكومة اليمنية عن ممارسة مهامها.