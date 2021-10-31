ميكانيكي يعيد 220 ألف جنيه عثر عليها في شيكارة لصاحبها: ربنا يغنينا بالحلال

أعاد مواطنًا يُدعى السيد فرج، 220 ألف جنيه إلى صاحبها، بعدما عثر على الأموال وظلت بحوزته نحو عشرة أيام بحث خلالها طويلًا عن صاحب المال حتى أعاده إليه بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ويقول السيد، في حديثه لـ«الشروق»، إنه مواطن بسيط يعمل ميكانيكي بإحدى الشركات الخاصة بالغزل والنسيج بمدينة العاشر من رمضان، بعدما حضر إلى المدينة من مسقط رأسه بمحافظة البحيرة قبل أكثر من عشرين عامًا واستقر وكون أسرته البسيطة وعاش بمدينة العاشر من رمضان، وطوال ذلك لم يطمع يومًا في شيء لا يستحقه.

وأوضح السيد، أنه عثر على الأموال في شيكارة ملقاة في الطريق العام وهو عائد من عمله قبل عشرة أيام، حيث أخذها ووضعها في سيارته دون أن يكتشف ماهيتها سوى في منزله، موضحًا أنه منذ عرف أنه وجد مبلغ مالي يقترب من ربع مليون جنيه وهو يبحث عن صاحبها خشية أن يتعذب في النار إذا ما جعله الشيطان يطمع في مالًا ليس ماله.

وأشار السيد فرج، إلى أنه بحث طويلًا عن صاحب المال دون أن يُخبر أيًا من أفراد أسرته بما وجده، حتى عثر على صاحب المال، وذلك بعد بحث طويل عبر عدد من صفحات ومجموعات موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمفقودات في مدينة العاشر من رمضان، وحين علم بأن صاحب الأموال أنشأ منشور وضع خلاله قيمة المبلغ الضائع ورقم هاتفه اتصل به تليفونيًا وأعطاه ماله.

واكد أن صاحب المال، يُدعى السيد أيضًا، ظن في البداية أنها مزحة ولم يكن مقتنعًا أن ماله سيعود إليه من كثرة الاتصالات التي تلقاها منذ ضاعت الأموال منه، لكن السيد فرج طمأنه وأعطاه نقوده، وسط حفاوة كبيرة وذهول من جانب صاحب الأموال حتى بعدما عادت أمواله إليه، مضيفًا: ربنا يغنينا بالحلال.

ومن جانبه، يقول السيد (صاحب النقود الضائعة)، إن الأموال التي ضاعت منه قبل عشرة أيام كانت حصيلة بيع كل ما يملكه في قريته الواقعة بشمال محافظة الشرقية، وحضر إلى مدينة العاشر من رمضان لأجل شراء بيت في المدينة.

وأوضح صاحب المال، لـ«الشروق»، أنه بحث كثيرًا حتى يأس من عودة المال مرة أخرى، حتى أنه استعان بعدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي لأجل الوصول إلى من وجد الأموال، لكن بعد عشرة أيام كاملة تلقى اتصالًا من السيد فرج وعادت إليه أمواله مرة أخرى، وأعطى من وجد المال مكافأة قدرها 25 ألف جنيه.