كيف تؤثر التغيرات المناخية على حياة المواطنين؟ وزيرة البيئة تجيب

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن تأثيرات التغيرات المناخية على جودة الحياة للمواطن المصري وثيقة الصلة، لافتة إلى أنها تؤثر أيضا على مسارات التنمية.

وعددت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، القطاعات الأكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية بداية من المياه ومروراً بالزراعة والصناعة والطاقة والنقل، قائلة: «السواحل أيضاً عرضة لتأثيرات تلك التغيرات المناخية بالإضافة لحياة صغار المذراعين فضلاً عن القطاع الصحي وـاثره الشديد».

وتابعت: «حتى لو أخذنا مثل لفيروس كورونا الذي يعيش العالم تحت وطأته منذ قرابة العامين سنجد أنه كلما ارتفعت درجة الحرارة والتغيرات المناخية أدى ذلك لانتشار وانتقال الأمراض والأوبئة في علاقة طردية مع التغيرات المناخية».

وشددت على أن التأثير على حياة الناس وثيق الصلة بتلك التغيرات المناخية، متابعة: «كلنا حاسيين بتلك التغيرات على مدار الخمس أو الست سنوات الماضيين كنا بنشوف هذه التغيرات كل فترة فمثلاً سنجد أن فصل الصيف مثلاً في بعض أيامه درجات الحرارة مرتفعة جداً فوق المعتاد وعدد الأيام زاد في ارتفاع درجة الحرارة حيث ارتفعت الحدة وطول أمدها».

وأكملت: «الملاحظ أن الكل متأثر بأزمة التغيرات المناخية سواء الدول النامية أو المتقدمة فالكل بات مصاباً بتلك التأثيرات وتحت وطأتها، بداية من حرائق الغابات في بعض الدول العربية إلى الفيضانات وحت الجفاف الذي شهدته أراضي كثيرة بما يؤثر سلباً على الأمن الغذائي مع الضغط على الموارد المحدودة».