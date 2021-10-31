عميد حقوق الإسكندرية لـ«الشروق»: لن يتم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الطلاب إلا بعد التحقيقات

قال القائم بأعمال كلية الحقوق جامعة الإسكندرية الدكتور أمين مصطفى، على خلفية واقعة المشاجرة الطلابية التي حدثت أمام كلية الحقوق أمس السبت، إن الطلاب محبوسين الآن ولن يتم اتخاذ أي إجراء تأديبي حتى انتهاء التحقيقات، وبعدها سيتم تحويل الطلاب إلى مجلس تأديبي وعموما العقوبات التأديبية ما بين التنبيه والتحذير إلى الفصل عام والفصل النهائي.

وأضاف عميد حقوق، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم الأحد، أن الواقعة بعد انتهاء تحقيقات النيابة تحال إلى التحقيق التأديبي داخل الشؤون القانونية وتضم جميع التفاصيل والمحاضر الخاصة بالواقعة ويصدر المحقق توصيات العقوبات التي تعرض على المجلس التأديبي.

وتابع: "المجلس التأديبي يستمع مرة أخرى للطلاب وتحكم بالعقوبة ما بين التنبيه والإنذار إلى فصل عام أو فصل نهائي"، مردفا أن الطالب من حقه اللجوء إلى مجلس تأديبي استئنافي، وبدوره إما يؤيد القرار أو يعدله أو يلغيه.

وأشار العميد، من حق الطالب أيضا اللجوء بعد المجلس الاستثنائي التأديبي إلى القضاء الإداري.

ورأى عميد الحقوق، أن هذه الواقعة فردية ونادرة وبعيدة ومشهد سيء بعيد عن المجتمع الطلابي، موضحا أن الواقعة لا تحتاج إلى معالجة قانونية فقط بل معالجة سلوكية وتربوية تأتي من التوعية الطلاب بالإلتزام بالسلوك الجامعي داخل أسوار الجامعة أو خارجها.

وأشار الدكتور أمين مصطفى، إلى أن الواقعة تعد خروجا عن التقاليد الجامعية خاصة وأن الطالب "طالب حقوق" الذي من المفترض عليه احترام القانون، مؤكدا أن الجامعة وكلياتها تتابع الطلاب وأحوالهم أيا كان مكان دراساتهم.