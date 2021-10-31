كبير مستشاري البيت الأبيض: انتهاء جائحة كورونا مرهون بزيادة أعداد المحصنين باللقاح

أكد الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض في المجال الطبي أن انتهاء جائحة كورونا يعتمد على مدى اتساع نطاق متلقي اللقاحات المضادة للفيروس.

وأضاف فاوتشي في تصريح اليوم الأحد، أن هناك 64 مليون شخص في الولايات المتحدة مؤهلون لتلقي اللقاح ومع ذلك هم غير محصنين، ومن ثم فإن خفض هذه الأعداد قد يساعد في التنبؤ بالضبط بموعد إمكانية العودة للحياة الطبيعية أو ما قبل الجائحة.

من ناحية أخرى، قال فاوتشي إنه من غير المتوقع أن تتسبب الفعاليات المزدحمة بالأشخاص في الأماكن المفتوحة في حدوث طفرات جديدة من الجائحة ، وهذا لم يثبت خلال الشهور الماضية.