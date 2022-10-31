رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه للجزائر للمشاركة في القمة العربية

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توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم، إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية المزمع انعقادها غداً.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم عضوا مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا ومالك عقار إير، والأمين العام للمجلس الفريق ركن محمد الغالي.

ومن المقرر أن يلقى رئيس مجلس السيادة خطاب السودان أمام القمة العربية.

كما سيعقد على هامش انعقاد القمة لقاءات مع نظرائه العرب تتعلق بتعزيز العمل العربي المشترك لمجابهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وسينضم كل من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم ووزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق اللذان يشاركان حالياً في الاجتماعات الوزارية للجامعة العربية بالجزائر، لوفد السودان.