 إسرائيل تعزز من إجراءاتها الأمنية قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية غدا - بوابة الشروق
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إسرائيل تعزز من إجراءاتها الأمنية قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية غدا

أرشيفية
أرشيفية
تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 2:32 م | آخر تحديث: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 2:32 م

عززت إسرائيل من إجراءاتها الأمنية قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة يوم غد الثلاثاء، وهي الانتخابات الخامسة منذ نحو ثلاثة أعوام ونصف.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه سيتم نشر نحو 18 ألف عنصر من قوات الأمن في يوم إجراء الانتخابات، حيث من المنتظر أن يدلي نحو 8ر6 مليون ناخب بأصواتهم.

ويأمل رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الحالي، بنيامين نتنياهو، في العودة للسلطة. ومن الممكن أن يصير حزبه، الليكود، أقوى قوة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) من جديد، بحسب نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن أن يشكل التحالف المؤيد لنتنياهو أغلبية.

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