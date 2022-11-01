قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية المنتظرة فرصة للعودة للقضية الفلسطينية، منوهًا إلى أن القضية الفلسطينية دفعت ثمنًا رهيبًا من الانزواء والإضعاف وقلة الاهتمام والإلقاء بها في المجهول؛ نتيجة لما أسماه بـ«ربيع التدمير».



وأضاف أبو الغيط، خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين: «عندما تدمر الدول وتجعلها لا تفكر إلا في أمنها ومشكلاتها ومأساتها، تنتهي الحال بالإنسان العربي متقوقع على ذاته، وكله يبحث عن مشكلاته، هناك حقائق خفيت عن هؤلاء المتحمسين ويقولون فلنتجه إلى ثورة.. الثورة أدت إلى أن القضية الفلسطينية ضيعناها».



وأشار إلى أن القمة العربية فرصة في إجراء الاجتماع التشاوري بين القادة العرب، قائلًا إن القادة العرب عادة ما يلتقون في حجرة كبيرة.



وتابع أمين عام جامعة الدول العربية: «التقاء القادة يكون عادة في حجرة كبيرة، ولكن هذه الحجرة كبيرة لحد لا يسمعون بعضهم فيها، وتلك المرة الأولى منذ عقد على الأقل، يتم الالتقاء على مائدة الرئيس معه عضو وزير الخارجية ومستشار، ويجلسون دون جدول أعمال، للحديث عن أي موضوع».



ولفت إلى أن «الهدف من اللقاء التقارب والتفاهم وتحديد الاهتمامات لطرح المواقف»، مضيفًا: «بعد ذلك البعد الآخر الخاص بالكلمات التي يقولونها، ووجهات النظر للقادة الأساسيين الذين يتحدثون، ومواقف القمة التقليدية والقادة والوزراء العرب التقليدية في كل المحاور».





