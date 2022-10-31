منصور: «أين العدالة عندما يحصل الأهلي على مليار جنيه والزمالك 30 مليونا فقط؟»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه رفض التفريط في حقوق النادي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى الصعوبات التي تواجه الإدارة في تدبير مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قد قضت برفض تظلم رئيس نادي الزماك على حكم الحجز على حساب النادي بأحد البنوك لصالح ممدوح عباس الرئيس الأسبق للنادي.

وأضاف منصور عبر فيديو نشره الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "رفضنا التفريط في حق النادي والحصول على 30 مليون جنيه من الشركة الرعاية في السنة."

وتابع رئيس الزمالك: "كيف يحصل بطل الدوري والكأس على 30 مليون جنيه من الشركة الرعاية، وفي المقابل يحصل الأهلي على مليار جنيه.. أين العدالة؟."

واستكمل منصور حديثه: "كيف سنصرف عقود اللاعبين من عقد رعاية لا يتخطى الـ 30 مليون جنيه، ولم نبخل على المنتخبات الوطنية باللاعبين، ودونجا أصيب في معسكر المنتخب."

وأتم: "ما يحدث مع نادي الزمالك لا يتحمله أي بشر، ونحاول إيجاد حل لصرف رواتب عمال النادي لأنهم ليسوا لهم أي ذنب فيما يحدث."