روسيا تقول إنه لا يمكنها السماح بمرور سفن الحبوب بدون تفتيش

لا ترغب روسيا في السماح بصادرات أخرى عبر البحر الأسود بعد تعليقها المعلن لاتفاق الحبوب مع أوكرانيا.



وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الاثنين، إن الاتفاق " لا ينفذ بدوننا .لا يمكن لنا أن نسمح بمرور حر للسفن دون أن نقوم بتفتيشها".



ويبدو أن روسيا ترد بذلك على موقف الأمم المتحدة وهو أن صادرات الحبوب يمكن أن تستمر والاتفاق يظل ساريا.



كانت روسيا قامت أمس الأول السبت بتعليق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة تركيا والأمم المتحدة. وأشارت موسكو إلى الهجمات بالطائرات المسيرة من جانب كييف على أسطولها في البحر الأسود كسبب لذلك، وقالت إن أوكرانيا استغلت حماية الممر في شن هذه الهجمات.