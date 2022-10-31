عضو في الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: لا يختلف عن عرفات

دعا عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" ومرشحه للانتخابات التشريعية المقررة غداً الثلاثاء، يسرائيل كاتس، إلى سجن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة.



وكان كاتس يجيب عن أسئلة لردايو "واي نت/ يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، حول الانتخابات والوضع الأمني الحالي، بحسب موقع "روسيا اليوم"الإخباري.



وقال في دعاية انتخابية ردا على سؤال حول مشاركة عناصر أمنية فلسطينية في الهجمات مؤخرا: "هذا لا يختلف عن عهد عرفات (الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات).. قواتنا تقوم بعمل رائع عبر عمليات محددة، لكنها تحتاج أيضا إلى سياسة شاملة، والخطوة الأولى أن نبعث برسالة واضحة من خلال اعتقال أبو مازن في المقاطعة مثلما فعل شارون مع عرفات".