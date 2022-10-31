البحريتان الإماراتية والباكستانية تجريان تمرينا مشتركا في بحر العرب

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قامت البحرية الباكستانية اليوم الأحد ببيان عملي لإطلاق الذخيرة الحية في بحر العرب، ضمن التمرين البحري الثنائي "نصل البحر 4" مع البحرية الإماراتية.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس الباكستانية نقلا عن بيان صحفي للبحرية الباكستانية، أن التدريبات تضمنت عمليات بحرية على مستوى متقدم، بما في ذلك بيان عملي لإطلاق النار بالذخيرة الحية.

وشهد رئيس الأركان البحرية الأدميرال محمد أمجد خان نيازي، ورئيس التدريب البحري الإماراتي العميد عبدالله سلطان، البيان العملي لإطلاق الذخيرة الحية في شمال بحر العرب.

وتهدف النسخة الرابعة من تدريبات نصل البحر للقوات البحرية لكلا البلدين، إلى تحسين التشغيل البيني وإظهار الجاهزية التشغيلية، وتعزيز العلاقات الثنائية القوية القائمة في العمليات البحرية.

وكانت السمة البارزة للتدريبات هي استخدام الذخيرة الحية من جانب منصات السطح والجو البحرية للبلدين. ونجحت جميع الوحدات في التعامل مع كل الأهداف المعنية.

وامتدت عمليات تمرين نصل العرب 4 في الفترة من 24 إلى 29 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.