دورتموند يخوض مباريات في سنغافورة وماليزيا وفيتنام خلال جولته الآسيوية

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أنه سيخوض مباريات أمام ناديين في سنغافورة وماليزيا وأمام منتخب فيتنام خلال جولته المقبلة في قارة آسيا.

وكان بوروسيا دورتموند قد أعلن في سبتمبر الماضي أن اللاعبين غير المشاركين في كأس العالم 2022 المقررة في قطر، سيكونوا ضمن قائمة الفريق في الجولة الآىسيوية المقررة بين 21 نوفمبر وأول ديسمبر، إلى جانب بعض اللاعبين من قطاعات الفئات العمرية بالنادي.

واستقر دورتموند على المباريات، حيث أوضح أنه سيواجه ليون سيتي سيلورز السنغافوري يوم 24 نوفمبر وجوهور ساذرن تايجرز الماليزي بعدها بأربعة أيام، ثم يواجه منتخب فيتنام في 30 نوفمبر.

وكان بوروسيا دورتموند يخطط في البداية لخوض مباراة في إندونيسيا لكن الأمر ألغي في ظل تدابير الحكومة لتحسين قواعد السلامة في استادات كرة القدم، بعد أن توفي 135 شخصا على الأقل مؤخرا في أحد استادات إندونيسيا، وقد استبدل بوروسيا دورتموند تلك المباراة بالمباراة المقررة في ماليزيا.